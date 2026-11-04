İstanbul serbest piyasada dolar 50,0210 liradan, avro 56,2550 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,0190 liradan alınıp 50,0210 liradan satılırken, avro 56,2530 liradan alınıp 56,2550 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 49,9970 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9690 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,0210 liradan, avro 56,2550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,0190 liradan alınan dolar, 50,0210 liradan satılıyor. 56,2530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2550 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,9970 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9690 lira olmuştu.
Kaynak: AA