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İstanbul serbest piyasada dolar 49,7590 liradan, avro 55,8560 liradan güne başladı

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Serbest piyasada dolar 49,7570 liradan alınıp 49,7590 liradan satılırken, avro 55,8540 liradan alınıp 55,8560 liradan satılıyor. Cuma günü doların satış fiyatı 49,7060 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7790 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7590 liradan, avro 55,8560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,7570 liradan alınan dolar, 49,7590 liradan satılıyor. 55,8540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8560 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,7060 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7790 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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