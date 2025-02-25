İstanbul Oyuncak Fuarı, sektörün büyük buluşma noktası oluyor

İstanbul'da, oyuncak sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap'ta kapılarını açtı. Bu fuar, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını bir araya getirerek sektörü tanıtma fırsatı sunuyor.

2023 yılı itibarıyla Türk oyuncak sektörü, 4.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın %11,33'ü Yunanistan'a, %10,4'ü Bulgaristan'a, %8,7'lik payı ise Romanya'ya yapıldı. Kalan %38,9'luk pay ise sırasıyla Birleşik Krallık, Kosova, İtalya, KKTC ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KOMEK Mesleki Eğitim Kültür ve Küçük Sanat Kooperatifi, fuarda Anatoya markasıyla yer aldı. Kooperatif Başkanı Sacide Can Bakacak, ürünlerinin tamamen doğal olduğunu ve Konyalı kadınların ellerinden çıktığını, katkı maddesi kullanmadıklarını vurguladı.

KS Games Satış Müdürü Nezih Yıldırım, haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a verdiği röportajda, markalarının köklü geçmişine değinerek özellikle puzzle oyuncakları üzerinde durdu. Yıldırım, ürün yelpazelerinin genişliğine dikkat çekti.

DYM Oyuncak Yöneticisi Remziye Taş ise yaptığı açıklamada, "Manyetik yapı oyuncakları üretiyoruz. 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlandı. Amacımız, çocukların yaratıcılığını geliştirerek, bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak. Ayrıca, firmamız tamamen yerli üretim yapmaktadır. En hoşlandığım nokta ise kadın istihdamına sağladığı katkı" dedi.

İstanbul Oyuncak Fuarı, sektördeki yenilikleri ve işbirliklerini keşfetmek isteyen katılımcılar için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor.