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İstanbul Oyuncak Fuarı, sektörün büyük buluşma noktası oluyor

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İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap'ta sektörün önde gelen markalarını bir araya getirdi. Türk oyuncak sektörü 2023'te 4.1 milyon dolarlık ihracat yaparken, KOMEK doğal ürünlerini tanıttı. KS Games, puzzle oyuncaklarıyla geniş ürün yelpazesi sundu, DYM Oyuncak ise yerli üretim ve kadın istihdamına katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul'da, oyuncak sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap'ta kapılarını açtı. Bu fuar, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını bir araya getirerek sektörü tanıtma fırsatı sunuyor.

2023 yılı itibarıyla Türk oyuncak sektörü, 4.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın %11,33'ü Yunanistan'a, %10,4'ü Bulgaristan'a, %8,7'lik payı ise Romanya'ya yapıldı. Kalan %38,9'luk pay ise sırasıyla Birleşik Krallık, Kosova, İtalya, KKTC ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildi.

İstanbul Oyuncak Fuarı, Sektörün Büyük Buluşma Noktası Oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KOMEK Mesleki Eğitim Kültür ve Küçük Sanat Kooperatifi, fuarda Anatoya markasıyla yer aldı. Kooperatif Başkanı Sacide Can Bakacak, ürünlerinin tamamen doğal olduğunu ve Konyalı kadınların ellerinden çıktığını, katkı maddesi kullanmadıklarını vurguladı.

KS Games Satış Müdürü Nezih Yıldırım, haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a verdiği röportajda, markalarının köklü geçmişine değinerek özellikle puzzle oyuncakları üzerinde durdu. Yıldırım, ürün yelpazelerinin genişliğine dikkat çekti.

İstanbul Oyuncak Fuarı, Sektörün Büyük Buluşma Noktası Oluyor

DYM Oyuncak Yöneticisi Remziye Taş ise yaptığı açıklamada, "Manyetik yapı oyuncakları üretiyoruz. 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlandı. Amacımız, çocukların yaratıcılığını geliştirerek, bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak. Ayrıca, firmamız tamamen yerli üretim yapmaktadır. En hoşlandığım nokta ise kadın istihdamına sağladığı katkı" dedi.

İstanbul Oyuncak Fuarı, sektördeki yenilikleri ve işbirliklerini keşfetmek isteyen katılımcılar için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor.

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İstanbul Oyuncak Fuarı, sektörün büyük buluşma noktası oluyor
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Ekonomi
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