İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Medipol AI Asistanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezun öğrencileri, aday öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Medipol AI Asistanı geliştirdi.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi mezunu İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve bilgisayar mühendisliği eğitimini yapay zekayla birleştirerek dikkati çekici bir projeye imza attı.

Yenilikçi dijital asistan, aday öğrencilerin üniversite hakkındaki tüm sorularına anında ve eksiksiz yanıt vermek üzere tasarlandı. Medipol Üniversitesini merak edenler, tercih döneminin heyecanına kapılmadan, Medipol AI Asistanı aracılığıyla aradıkları her bilgiye kolayca ulaşabilecek.

Medipol AI çatısı altında geliştirilen sistem, öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapmasına olanak tanıyarak, geleceklerini şekillendirme sürecinde güçlü bir rehberlik hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamamcı, tercih döneminde aday öğrencilerden çok fazla soru aldıklarını belirtti.

İnternet sitesindeki bilgileri bulmanın herkes için kolay olmadığını aktaran Hamamcı, şunları kaydetti:

"Medipol AI ile bu süreci yapay zeka desteğiyle hızlandırdık. Uygulama özellikle üniversiteyi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için etkili bir rehber olacak. Uygulama yapay zeka dünyasında "Retrieval Augmented Generation (Geri Alma-Artırılmış Üretim-RAG)" olarak bilinen ileri düzey bir teknoloji kullanıyor. Sistem, üniversitenin internet sitesindeki bilgileri önce makine diline çeviriyor, ardından bu bilgileri kategorize ederek kullanıcıların sorularına en uygun cevabı otomatik olarak oluşturuyor. Sistem, internet sitesinden aldığı en ilgili bilgiyi yapay zeka destekli biçimde sunuyor."

Medipol AI projesinin en dikkati çekici özelliklerinden birinin, açık kaynak olarak tüm araştırmacıların kullanımına sunulacak olduğunu aktaran Hamamcı, bu girişimi sadece bir yazılım projesi değil, aynı zamanda bir eğitim misyonu olarak değerlendirdi.

Eğitim kurumu olduklarını ve insanlığa fayda sağlayacak her şeyin açık olması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Hamamcı, bu sayede farklı üniversitelerden araştırmacıların da benzer modeller geliştirmesine katkı sunacaklarını vurguladı.

Hamamcı, Medipol AI'ın sadece tercih döneminde değil, gelecekte Medipol öğrencileri ve hatta hastane doktorları için de aktif hale getirilebilir bir sistem olduğunu kaydederek, geliştirilen sistemin sınavlara hazırlık, ders içeriklerine hızlı erişim ve büyük veri havuzlarından hasta bilgilerine ulaşım gibi alanlarda da kullanılmasının planlandığını aktardı.

Hamamcı, "Yarın bir gün Medipol hastanelerindeki doktorlarımız bu sistemle çok daha hızlı teşhis koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Medipol Üniversitesinin verdiği teknik destek ve bilimsel altyapının bu projeyi mümkün kıldığını belirten Hamamcı, "Üniversite bize güvenip imkan sağladı. Mezun olmamıza rağmen, hala burada okuyan arkadaşlarımızla birlikte proje geliştiriyoruz. Yapay zeka altyapısı ve öğretim üyelerinin desteğiyle bu başarıyı yakaladık." ifadelerini kullandı.