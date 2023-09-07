İstanbul Havalimanı Temmuz Ayında Avrupa'da Yolcu Trafiğinde 1. Sırada

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa 1'incisi olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.