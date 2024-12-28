Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar hakkında mahkemeden şaşırtan karar
Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek
Mahkemenin tek bir kararına itiraz gecikmedi: İstinafa gideceğiz
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusundan Sevindirici Mesaj

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusundan Sevindirici Mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan nesli tükenmekte olan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Goril yavrusunun fotoğrafıyla 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim' ifadesi paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
img

Zincir marketten mide bulandıran oyun
img

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
img

Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi! İşte ilk açıklama
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı
AK Partili Zeybekci'den "asgari ücret" çıkışı: Yeterli değil

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.