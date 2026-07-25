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İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Kaynak: AA
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