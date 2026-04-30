İstanbul Havalimanı günlük 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 20-26 Nisan'da, günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1390 uçuşla Amsterdam, 1340 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1296 uçuşla Londra Heathrow ile 1264 uçuşla Madrid Barajas havalimanları takip etti.