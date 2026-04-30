Haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı, 20-26 Nisan'da, günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1395 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1390 uçuşla Amsterdam, 1340 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1296 uçuşla Londra Heathrow ile 1264 uçuşla Madrid Barajas havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

