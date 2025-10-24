Haberler

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalamani

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1556 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Türkiye, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip altıncı ülke konumunda bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1556 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu, günlük ortalama 790 uçak kalkışıyla da dünya genelinde yedinci sırada yer aldığını bildirdi.

???????Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapora göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 841 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

Dünyada yedinci sırada

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1556 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 957 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun dokuzuncu havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 13-19 Ekim tarihlerinde günlük ortalama 790 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de yedinci sırada yer aldı."

Haberler.com
