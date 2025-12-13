'2026 yılında yolcu sayısında Avrupa'da lider olacağız'

İSTANBUL Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, yolcu sayısı bakımından uzun süredir Avrupa lideri olan Londra Heathrow Havalimanı'nı 2026 yılında geçeceklerini söyledi. Bilgen ayrıca havalimanında 116'dan fazla havayolu şirketine hizmet verdiklerini bu bakımından da dünyada ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, BBC News - Talking Business programına konuk oldu. Programda hem 2025 yılını değerlendiren hem de 2026 yılı hedeflerini açıklayan Bilgen, hava trafiği bakımından Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduklarını yolcu sayısı bakımından da son aylarda öne geçtiklerini dile getirdi.

Bilgen, "Yolcu sayısı bakımından uzun süredir Avrupa'nın lideri olan Londra Heathrow Havalimanı'nı yakalamak üzereyiz. Son aylarda bazı dönemlerde yolcu sayısı bakımından Heathrow'u geride de bıraktık, 2026 yılında büyük ihtimalle hem hava trafiği bakımından hem de yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın lideri olacağız. Bu başarının arkasında, havalimanlarının havacılık sektörünü ileriye taşıyan kritik rolü, kapasite artışı, ileri teknolojilerle yürütülen operasyonlar ve havayollarına sağlanan verimlilik yer alıyor" dedi.

'YOLCULARIN YÜZDE 40'I TRANSFER YOLCUSU'

İstanbul'un Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişim noktasında bulunması, coğrafi konumu ve İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan avantajların bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Bilgen, "Bu durum, hem Türk Hava Yolları'nın son on yıldaki hızlı büyümesini destekledi hem de İstanbul'u küresel bir havacılık merkezi haline getirdi" diye konuştu.

Yolcu profilinin oldukça dengeli olduğunu belirten Bilgen, güçlü bir iç pazar bulunduğunu, İstanbul'un turistler için cazip bir şehir olduğunu ve yolcuların yaklaşık yüzde 40'ının uluslararası transfer yolcusu olduğunu aktardı.

Bölgenin son derece rekabetçi olduğuna dikkat çeken Bilgen röportajda, Doha, Dubai ve Abu Dabi gibi Orta Doğu merkezleriyle karşılaştırıldığında İstanbul'u öne çıkaran unsurların başında yolcu deneyimi ve güçlü bağlantı ağının geldiğini söyledi. Bilgen, bu unsurların son yıllardaki çift haneli büyümede önemli rol oynadığını ve İstanbul'un daha fazla havayolu ve yolcu çekme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bilgen ayrıca İstanbul'un kendisinin de başlı başına büyük bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

'116'DAN FAZLA HAVAYOLU ŞİRKETİNİ AĞIRLIYORUZ'

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın şu anda tarifeli olarak 116'dan fazla havayolu şirketini ağırladığını ve bu sayıyla dünyada ikinci sırada yer aldığını dile getirdi. Başarının yalnızca Türk Hava Yolları'nın büyümesine değil, yeni havayollarının da İstanbul'u tercih etmesine dayandığını söyleyen Bilgen, son yıllarda bagaj teslim süreleri, kayıp oranları, operasyon süreleri ve havalimanı kaynaklı gecikmeler açısından Avrupa'nın en iyileri arasında yer almalarının da bu ilgiyi artırdığının altını çizdi.