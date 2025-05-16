İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs İçin Konser Verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs İçin Konser Verecek
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DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki gecede çeşitli enstrümanlardan genç solistler performans sergileyecek.

DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, konser saat 20.00'de başlayacak. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki gecede, farklı enstrümanlardan genç solistler sahne alacak.

Konserin solistleri arasında flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna, piyanoda Efe Şen ile fagotta Selin Akin olacak.

Solistler, orkestra eşliğinde, özellikle 19'uncu yüzyılda farklı türlerde eserler vermiş bestecilerin yapıtlarından bir seçkiler sunacak.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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