İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
İstanbul'da bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talep edildiği öne sürüldü.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği iddia edildi.
TAKCİSİLERİN YÜZDE 65'LİK ZAM TALEBİ DE GÖRÜŞÜLECEK
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.
EN SON YÜZDE 51 ORANINDA ZAM YAPILMIŞTI
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.