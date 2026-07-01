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İto, Haziran Enflasyonunu Yüzde 1,14 Olarak Açıkladı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 35,94 artış gösterdi. En yüksek artış haberleşme grubunda yaşanırken, giyim ve ulaştırmada düşüş kaydedildi.

(İSTANBUL) İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayında kentte enflasyon oranının bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 arttığını açıkladı.

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Haziran 2026 rakamı açıklandı. Açıklamaya göre kentte enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,94 olarak hesaplandı.

HABERLEŞMEDEKİ ENFLASYON YÜZDE 4,28 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İTO açıklamasına göre, 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre Haberleşme harcama grubunda yüzde 4,28, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 4,20, Ev Eşyası Harcama grubunda yüzde 3,14, Konut Harcama grubunda yüzde 2,37, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,25, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler

harcama grubunda yüzde 0,65, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 0,12 artış izlendi.

Aynı açıklamada, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde – 2,21, Ulaştırma harcama grubunda yüzde -0,95 azalış izlendiği,

Eğitim harcama grubunda değişim gözlenmediği bilgisi yer aldı.

Kaynak: ANKA
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