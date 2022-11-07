İstanbul'da ekmeğe dev zam yolda: Aralık ayı gelmeden fiyatı 7.5 TL olacak

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının yüzde 50 zamlanarak 7.5 TL'ye çıkacağını duyurdu. Kolivar ayrıca, "Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" ifadelerini de sözlerine ekledi.

İstanbul'da ekmeğe dev zam bekleniyor. Zam miktarını ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıkladı.

İSTANBUL'DA EKMEK 7.5 TL OLACAK

Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.

FIRINLARIN YÜZDE 80'İ BATIK DURUMDA

Sendika başkanı ayrıca, "İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" açıklamalarında bulundu.