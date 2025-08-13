İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7350 liradan, avro 47,6030 liradan güne başladı. Dün dolar 40,7320, avro ise 47,5080 lira satış fiyatına sahipti.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7350 liradan, avro 47,6030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7330 liradan alınan dolar, 40,7350 liradan satılıyor. 47,6010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6030 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,7320, avronun satış fiyatı ise 47,5080 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.