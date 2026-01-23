Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar 43,3730 liradan, avro ise 51,0130 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolarda 43,2880, avroda ise 50,8610 lira seviyeleri kaydedilmişti.

Dün doların satış fiyatı 43,2880, avronun satış fiyatı ise 50,8610 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
