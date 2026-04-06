Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,6010 liradan, avro ise 51,4610 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avro fiyatları Cuma gününe göre biraz artış gösterdi.
Serbest piyasada 44,5990 liradan alınan dolar, 44,6010 liradan satılıyor. 51,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,4610 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,5920, avronun satış fiyatı ise 51,5430 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu