İstanbul'da Dolar ve Avro Güncel Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3690 liradan, avro ise 48,5730 liradan işlem görüyor. Doların dünü 41,2910 lira, avronun ise 48,5830 lira olduğu belirtildi.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3690 liradan, avro 48,5730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,3670 liradan alınan dolar, 41,3690 liradan satılıyor. 48,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,5730 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2910, avronun satış fiyatı ise 48,5830 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
