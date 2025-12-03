Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4670 lira, avro ise 49,4910 lira üzerinden işlem görüyor. Önceki gün dolara olan talep artışı dikkat çekti.
Serbest piyasada 42,4650 liradan alınan dolar, 42,4670 liradan satılıyor. 49,4890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,4910 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4250, avronun satış fiyatı ise 49,3390 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi