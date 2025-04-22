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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, avro ise 44,1440 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında dolar ve avroda artış gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, avro 44,1440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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