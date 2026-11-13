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İstanbul'da dolar güne 50,3670 liradan, avro 55,7390 liradan başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3650 liradan alınıp 50,3670 liradan satılırken, avro 55,7370 liradan alınıp 55,7390 liradan satılıyor. Doların satış fiyatı dün 50,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8640 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3670 liradan, avro 55,7390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,3650 liradan alınan dolar, 50,3670 liradan satılıyor. 55,7370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7390 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8640 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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