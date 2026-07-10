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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,9830 liradan, avro 53,7890 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda yükseliş yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,9830 liradan, avro 53,7890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,9810 liradan alınan dolar, 46,9830 liradan satılıyor. 53,7870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,7890 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 53,7710 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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