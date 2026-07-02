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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,6940 liradan, avro 53,2790 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda yükseliş yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6940 liradan, avro 53,2790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,6920 liradan alınan dolar, 46,6940 liradan satılıyor. 53,2770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,2790 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,6660 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2300 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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