İstanbul'da Ağustos Ayında Sınav Hazırlık Kurum Ücretleri %43,48 Arttı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 43,48 ile sınav hazırlık kurum ücretlerinde oldu. Erik ise yüzde 25,61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 181 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 59 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Ağustos ayında sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 arttı

Ağustos ayında eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 27,53, eğlence ve kültür harcamaları gurubunda yer alan oyuncak yüzde 17,89, gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda yer alan taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14, kayısı yüzde 14,16, roka yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58, atıştırmalık yüzde 7,03, turşu yüzde 6,84, hazır sütlü tatlılar yüzde 6,43, Türk kahvesi yüzde 6,27, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan test kitapları yüzde 5,97 ve gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ekme yüzde 5,69.

Ağustos ayında erik yüzde 25,61 ucuzladı

Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan erik yüzde 25,61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan üzüm yüzde 24,17, dolmalık biber yüzde 18,08, gıda ve alkolsüz içecekler çarliston biber yüzde 17,58, sivri biber yüzde 17,08, kavun yüzde 16,25, şeftali yüzde 10,24, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan bebek arabası ve koltuğu yüzde 8,70, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kız çocuk elbise yüzde 8,64, kadın etek yüzde 7,51, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan karpuz yüzde 6,06, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın tayt yüzde 6,04, deniz ve havuz kıyafetleri yüzde 5,88, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan yüzde 4,75, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan kadın tişört yüzde 4,74 ve kadın gömlek yüzde 4,52. - İSTANBUL