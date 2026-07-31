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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden açıldığı bildirildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hacı Hüseyin" isimli geminin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde karaya sürüklenirken demir attığı anımsatıldı.

Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda KURTARMA-8 ve KURTARMA-3 römorkörleri refakatinde, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirlendiği bildirilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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