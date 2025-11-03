Haberler

İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği'ne Üye Oldu

Güncelleme:
İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği'ne üye olarak tıp eğitiminde uluslararası standartlara uyumunu tescillemiş oldu. Bu üyelik, Avrupa'daki tıp fakülteleriyle işbirliği ve bilgi paylaşımı fırsatları sunacak.

İstanbul Atlas Üniversitesi, tıp eğitimi alanında Avrupa'nın en saygın akademik ağlarından The Association of Medical Schools in Europe'a??????? (Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği) resmi üye olarak kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya Berlin merkezli Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği, Avrupa'daki tıp fakülteleri arasında işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulamaların paylaşımını desteklemek ve tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı amacıyla faaliyet yürütüyor.

Birlik, Avrupa genelinde tıp fakültesi dekanları, fakülte yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla yıllık konferanslar ve tematik toplantılar düzenleyerek güncel konuların tartışılmasına zemin hazırlıyor.

Birlik üyeliğiyle İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa'daki tıp fakülteleriyle ortak araştırma ve eğitim projeleri yürütme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını sağlama imkanına sahip olurken, birlik tarafından düzenlenen konferanslara aktif katılım, bu konferanslara ev sahipliği yapmak, Avrupa çapında akademik görünürlük kazanmak, tıp eğitiminde kalite güvencesi ve yönetişim alanında deneyim alışverişinde bulunmak gibi olanaklardan yararlanılacak. Söz konusu üyelik sayesinde Avrupa'daki sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler de kurulacak.

Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği üyeliği, İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uyum konusundaki başarısının ve vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, birliğe üyeliklerinin, İstanbul Atlas Üniversitesinin tıp eğitiminde mükemmeliyet vizyonunun uluslararası düzeyde tescillendiğini belirtti.

Elgörmüş, "Avrupa'daki tıp fakülteleriyle aynı platformda yer almak, fakültemizin hem akademik hem de araştırma alanındaki işbirliklerini güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Bu üyelikle öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve yöneticilerimiz Avrupa genelindeki meslektaşlarımızla ortak projelerde yer alma, bilgi paylaşımı ve yenilikçi uygulamalara erişim fırsatı bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
