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Isparta Ticaret Borsası

AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Kuru soğanKg1,28TTS
PatatesKg1,38TTS
ElmaKg6,90TTS
SarımsakKg30,00MTS
HavuçKg2,16TTS

MarulKg3,33TTS
TurpKg7,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi

Ticaret, Isparta, Havuç, Ekonomi, Haberler

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