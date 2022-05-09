Isparta Ticaret Borsası
AA - Yalçın Çelen - Ekonomi
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Isparta Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kuru soğan
|Kg
|1,28
|TTS
|Patates
|Kg
|1,38
|TTS
|Elma
|Kg
|6,90
|TTS
|Sarımsak
|Kg
|30,00
|MTS
|Havuç
|Kg
|2,16
|TTS
|Marul
|Kg
|3,33
|TTS
|Turp
|Kg
|7,00
|MTS
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi
Ticaret, Isparta, Havuç, Ekonomi, Haberler
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