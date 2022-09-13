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Isparta ekonomi haberleri... Eğirdir'de 350-400 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Isparta ekonomi haberleri... Eğirdir'de 350-400 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Edinilen Isparta gelişmesine göre Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, yaklaşık 61 bin dekarlık elma bahçesinden 350-400 bin ton bir rekolte beklediklerini, erkenci çeşitlerde ve turfanda elmada hasadın başladığını belirtti.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, yaklaşık 61 bin dekarlık elma bahçesinden 350-400 bin ton bir rekolte beklediklerini, erkenci çeşitlerde ve turfanda elmada hasadın başladığını belirtti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik başkanlığında elma hasadı süresince yaşanabilecek sorunlar ve çözümleri ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen ve İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir katıldı.

Bu yıl elmada 350-400 bin ton bir rekolte bekleniyor

Toplantıda söz alan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, yaklaşık 61 bin dekarlık elma bahçesinden 350-400 bin ton bir rekolte beklediklerini, erkenci çeşitlerde ve turfanda elmada hasadın başladığını belirtti. Akçimen, eylül ayı sonuna doğru hasadın hızlanacağını, kasım ayı sonlarına doğru da hasadın sonlanacağını belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Isparta Eğirdir Ekonomi Haberler

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