Isparta'da Elma Hasat Dönemi Hızla Devam Ediyor

Coğrafi işaretle tescilli Isparta elmasında hummalı hasat mesaisi sürüyor, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da başta Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Senirkent olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda elma yetiştiriciliği yapılıyor.

Starking, golden, gransimit cinsi ağırlıklı olmak üzere 50 çeşit elmanın üretildiği kentte, hasat hareketliliği başladı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerce ağaçlardan titizlikle toplanan elmalar, soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor, 12 ay boyunca yurt içinde ve dışında satışa sunuluyor.

Elma üreticilerinin bir kısmı, tüccarla anlaşarak elmaları dalında satıyor, bir kısmı da topladıktan sonra pazara sunuyor.

Hasat kasıma kadar sürecek

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, elmanın Isparta halkı açısından önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Hasat döneminin eylülün ortasında başladığını belirten Selçuk, bu hareketliliğin kasıma kadar devam edeceğini kaydetti. Nisanda elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemde zirai don yaşandığını anımsatan Selçuk, bu nedenle bu yıl yüzde 30'luk bir verim kaybı yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir üretim olduğunu kaydeden Selçuk, "Türkiye'de yetiştirilen 4 elmadan biri Isparta'da üretiliyor. Bu yıl yaklaşık 800 bin ton rekolte bekliyoruz. Üretilen elmalar Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol illerin yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiliyor." dedi.

Selçuk, coğrafi işaretli bir ürün olan Isparta elmasının lezzeti ve aromasıyla özel olduğunu dile getirdi.

Elma bahçelerinde çalışan Ayşe Karakutu da ilkbaharda budama işleri yaptıklarını, bu günlerde de hasat döneminin başladığını söyledi.

Golden cinsi elmaların daha narin olduğunu ve bu açıdan toplarken dikkatli davrandıklarını vurgulayan Karakutu, "Elma hasadı geldiğinde çoluk çocuk hep birlikte çalışıyoruz. Geçimimizi elmadan sağlıyoruz." diye konuştu.