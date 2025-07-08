İSO İkinci 500 Listesi Açıklandı: Denizli'den 9 Firma Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının ardından, "İSO İkinci 500" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listede, bu yıl Denizli'den 9 firma yer aldı. Tekstil-konfeksiyon sektörü 6 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3 firma ile listede öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl ilk 500 listesinde bulunan Menderes Tekstil, bu yıl İkinci 500 listesine ilk sıradan dahil oldu. Elsan Elektrik Gereçleri, listede bu yıl 38. sırada yer alırken, Elsan'ı 166. sıradaki Küçüker Tekstil, 167. sıradaki Uğurlular Tekstil izledi. Listede bulunan Denizli firmalarından 7'si geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene ikinci 500 sıralamasında bulunan bir firmamız bu yıl listede yer almadı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "İSO İkinci 500-2024 araştırması, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal şartları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. 2023 yılında 11 olan firma sayımız geçen yıl 9'a düşmüştü. Bu yıl da listede 9 Denizlili firmamızın yer aldığını görüyoruz. İlk 500'deki 14 firmamızla birlikte İSO İlk 1000'de toplam firma sayımız 23 oldu. Geçtiğimiz yıl ikinci 500 listesinde bulunan bir firmamız listede yer almazken, ilk 500'de yer alan bir firmamız ikinci 500 listesine dahil oldu. Firmalarımızdan 7'si geçen seneye göre daha üst sıralarda listede kendisine yer buldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 2024 yılı ekonomik konjonktür anlamında zor bir yıl oldu. 2025'in ilk yarısı ise hem ekonomik hem de küresel faktörlerin ve gelişmelerin etkisi altında geride kaldı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz üretime devam etmek, sahip olunan pazarları kaybetmemek için mücadele ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ekonomik büyümemize, ihracatımıza ve istihdama katkılarını sürdürerek, ikinci 500 listesinde kendisine yer bulan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda listedeki firma sayımızın artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ