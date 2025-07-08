İŞKUR, Sinop'ta 2024-2025 Döneminde 2 Bin 108 Kontenjan Ayırdı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı'ndan (İUP) Sinop'ta 2024-2025 döneminde toplam bin 964 vatandaş yararlandı.

İŞKUR'un kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü program kapsamında 2024 yılında Sinop genelinde 13 kamu kurumuna bin 31 kişilik kontenjan tahsis edildi. Programdan ayrılanların yerine yapılan eklemelerle bu sayı bin 64'e ulaştı. 2025 yılı için ise 17 kamu kurumuna bin 77 kontenjan ayrılırken, şu ana kadar 14 kurumda 900 vatandaş programa dahil edildi. Kalan 3 kurumda ise başvuru ve seçim süreci sürüyor.

2024-2025 döneminde Sinop'a toplam 2 bin 108 kişilik kontenjan ayrılırken, bu süreçte 196 milyon 599 bin 308 TL ödenek tahsis edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da program kapsamında Sinop Valiliği ve Ayancık Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan personellerle bir araya gelerek, istihdam edilen vatandaşlara çalışmalarında başarılar diledi. - SİNOP