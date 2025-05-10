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İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
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Türkiye İş Kurumu, nisan ayına ilişkin en fazla personel aranan meslekleri açıkladı. İşsizlik rakamlarının tek hanelere düşmesinin ardından hangi meslek grubunda personel aranıyor merak ediliyordu. Açıklanan verilere göre en fazla meslek açığı bulunan meslekler, turim ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi olarak belirlendi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik rakamları tek haneli seyretmeye başladı. Üretimden ihracata kadar pek çok hedefi olan firmaların işçi talebi artarken hangi sektörde en fazla açığın olduğu ise merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu nisan ayına ilişkin önemli bir veri duyurdu.

NİSAN AYINDA 122 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İşkur'un verilerine göre; en çok personele ihtiyaç duyulan meslek grupları belli oldu. Ayrıca nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirilmesi gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

EN FAZLA HANGİ MESLEK GRUBU İŞE YERLEŞTİRİLDİ?

Ocak-Nisan dönemi incelendiğinde ise 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla iş yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında oldu. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turizm ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde yapıldı.

İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

EN ÇOK O MESLEKTE İŞ İLANI VAR

İŞKUR'un nisan ayı verilerinden hazırladığı rapora göre; açık iş sayısı 210 bin 116 oldu. Ocak-nisan döneminde ise 743 bin 951 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi" mesleklerinde oluştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıprince murad:

sorun iş değil verilen ücretler

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