Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülere iş kurma hibeleri artırıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteklerinin artırıldığını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular bugün itibarıyla başlıyor, son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimizle dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1'inci dönemi itibarıyla; engelli vatandaşların kendi işini kurmasını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe desteğinin 735 bin liraya, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması için verilen desteğin 550 bin liraya, iş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteğinin de 905 bin liraya yükseltildiğini belirtti.