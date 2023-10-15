İskenderun Körfezi'nde Balık Fiyatları Düştü

HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde balık tezgahları jumbo karides ile doldu, fiyatı 800 TL'den 600 TL'ye kadar düştü. Yeni av sezonunda 1 ayı geride bırakan İskenderun Körfezi balıkçısı, ağlarını da su ürünleri ile doldurmaya başladı. Bereketli başlayan av sezonu, balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürdü.

Yeni av sezonunda 1 ayı geride bırakan İskenderun Körfezi balıkçısı, ağlarını da su ürünleri ile doldurmaya başladı. Bereketli başlayan av sezonu, balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürdü.

İskenderun Balık Satış Tesisleri İşletme Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, "Özellikle meşhur İskenderun jumbo karidesinde patlamalar var. Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı. Gümüş balığı 140 TL'den 90 TL'ye fiyatı düştü. Jumbo karides 800 TL'den 600 TL'ye kadar düştü. Boylarına göre, karideslerin fiyatları değişiyor. Daha küçük boylarda, 150-300 TL'ye satılan yemeklik karidesler de var. Barbunya 300 TL'den 150 TL'ye düştü. İstavrit 150 TL'den 100 TL'ye düştü. Sardalya fileto 120 TL'den 80-90 TL'ye düştü" dedi.

DÜNYANIN MEŞHURU, İSKENDERUN'DA

İskenderun'da en çok ilgi gören su ürünlerinin başında karides, lagos, levrek, harmadal geldiğini belirten Aytekin, "Hem vatandaş hem de balıkçılar memnun. Karidesin lezzetini bizim halkımız bilir ki dünyanın en meşhur karidesi, bizim İskenderun Körfezi'ndedir. Balık sezonunda balık yemeyi ihmal etmeyin. Doya doya balık tüketin" diye konuştu.