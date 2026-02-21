Haberler

İskenderun Demir ve Çelik AŞ Hatay Özel Endüstri Bölgesi genişletildi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İskenderun Demir ve Çelik AŞ için Hatay Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edilmesine karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yeni alanlar Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında eklendi.

Bölgeye ilave edilen alanlara ilişkin haritalar da ilanın ekinde yer aldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
