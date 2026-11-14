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Işıkhan, Ocak-Temmuz'da 39,3 milyar lira diyabet harcamasının karşılandığını açıkladı

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Işıkhan, Ocak-Temmuz'da 39,3 milyar lira diyabet harcamasının karşılandığını açıkladı
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Bakan Vedat Işıkhan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde geri ödeme listesindeki 248 ilaçla diyabet hastalarının tedaviye erişimini desteklediklerini belirtti. Işıkhan, Ocak-Temmuz döneminde tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz için 39,3 milyar lira harcama karşılandığını kaydetti.

Temmuz döneminde toplam 39,3 milyar lira tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamasını karşıladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Işıkhan, diyabetle mücadele eden vatandaşların tedaviye erişimini desteklediklerini belirterek, "Diyabetle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geri ödeme listemizdeki 248 ilaçla hastalarımızın tedaviye erişimlerini destekliyoruz. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 39,3 milyar lira tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamasını karşıladık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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