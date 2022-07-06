İş insanı Zeynep Erkunt Armağan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Armağan için Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Armağan'ın ailesi, yakınları, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, iş insanları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 45 yaşında vefat eden Armağan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandıran Erkunt Traktör'ün kurucusuydu. AA / Gökay Kavak - Ekonomi Zeynep Erkunt Armağan Türkiye Ankara Ekonomi Haberler

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