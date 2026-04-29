İş gücü istatistikleri

İstihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu - İstihdam oranı ise 0,3 puan artarak, yüzde 48,5 olarak hesaplandı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 226 bin kişi artarak, 32 milyon 425 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla, yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken, kadınlarda yüzde 31,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, martta bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak, 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan yükselişle, yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak, 41,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 1,6 puan artarak, yüzde 31,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.79833.02533.773
İş gücü (bin kişi)35.29823.38611.912
İstihdam (bin kişi)32.42521.79210.633
İşsiz (bin kişi)2.8731.5931.280
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.5009.63921.861
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,870,835,3
İstihdam oranı (yüzde)48,56631,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,16,810,7
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,312,820,4
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
