İş Bankası'na 388,3 Milyon Euro ve 224 Milyon ABD Doları Tutarında Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sendikasyon Kredisi

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon işlemi için 388,3 milyon euro ve 224 milyon ABD doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon işlemi için 388,3 milyon euro ve 224 milyon ABD doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 16 ülkeden 33 bankanın katıldığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor artı yüzde artı yüzde 4,00, ABD doları diliminde ise SOFR artı yüzde 4,25 oldu.

BELİRLENEN KRİTERLERE ULAŞILIRSA KREDİ FAİZİ İNDİRİMİ YAPILACAK

İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisinde sürdürülebilirlik performans kriterleri, küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarı ile depremden etkilenen 11 şehirde kullandırılacak tüketici kredileri tutarı olarak belirlendi. Bu kriterlere ilişkin olarak belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, kredide faiz indirimi gerçekleşecek.

GAMZE YALÇIN: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI KAYNAK TEMİNİ STRATEJİK HEDEFLERİMİZİN BÜTÜLEYİCİ BİR PARÇASI

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; sürdürülebilirlik temalı kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gördüklerini belirterek "Sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon kredimizle konuya verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Yeni sendikasyon kredimiz çerçevesinde, ülkemiz için acısı hala taze olan deprem felaketinden etkilenen bölgeye sağlayacağımız finansmanla buradaki iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İş Bankası'nın, kadının iş hayatına katılımının artırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olarak gördüğünü vurgulayan Yalçın, "2023 yılının mart ayında yayınladığımız 'Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ndeki ilkeler doğrultusunda kadının toplumdaki yerini ve ekonomideki rolünü sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız 388,3 milyon Euro ve 224 milyon ABD doları tutarındaki yeni kaynakla müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına desteğimizi ve belirlediğimiz performans kriterleri aracılığıyla sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.