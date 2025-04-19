İran Borsası'nda Tarihi Yükseliş: TEDPIX Üç Milyon Puanı Aştı

(ANKARA) - İtalya'nın başkenti Roma'da ABD ve İran heyetleri arasında görüşmelerin başlamasının ardından Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi TEDPIX, üç milyon puanı aşarak bugünkü işlemleri ilk kez 3,01 milyon puanın üzerinde kapattı. TEDPIX endeksi bu ayın başında 2,2 milyon puandan 3,01 milyon puana yükselerek yaklaşık yüzde 36,8 oranında artış gösterdi.

İran'ın döviz ve altın piyasalarında olduğu gibi borsa da geçen hafta Umman'da gerçekleşen İran-ABD görüşmelerinin ilk turunun ardından olumlu bir seyir izliyor. TEDPIX, bu ayın başlarında 2,2 milyon puandayken bugün Roma'da ABD ve İran heyetleri arasında ikinci bir görüşmelerin başlamasıyla Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi TEDPIX, üç milyon puanı aşarak bugünkü işlemleri ilk kez 3,01 milyon puanın üzerinde kapattı ve böylece yaklaşık yüzde 36,8 oranında artış gösterdi.

Tahran'daki resmi olmayan döviz piyasasında, ABD doları bu ayın başında 1 milyon riyalin üzerinde işlem görüyordu. Ancak zor durumdaki İran riyali toparlanarak bugün dolar karşısında yaklaşık 850 bin seviyesine geldi.