AB tescilli İpsala pirinci market raflarında kendi adıyla yer alacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan İpsala pirincinin marka değeri ve bilinirliğinin artırılması için ilçede üretilen pirinçlerin market raflarında kendi adıyla yer alacağını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpsala pirincinin AB coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Söz konusu tescilin İpsala pirincinin kalitesini kanıtladığını vurgulayan Sezer, ürünün marka değerinin artması içi gerçekleştirilen çalışmalarını süreceğini ifade etti.

Sezer, TBMM'deki restoranlarda hazırlanan pilavların İpsala pirincinden yapılmaya başladığını tanıtım amaçlı olarak da milletvekillerine pirinç hediye edileceğini dile getirdi.

İpsala pirincinin kendi adıyla market raflarında yerini almasının bilinirlik açısından çok önemli olduğunu anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"İpsala pirinci markasını marketlere gittiğinizde bütün raflarda göreceksiniz. Nasıl başka illerin isimleri geçiyorsa öyle olacak. Türkiye'de pirincin yüzde 50'sini üreteceksiniz ama İpsala ve Edirne markasıyla bir pirinciniz olmayacak. Bu, Edirne'ye yapılmış bir haksızlıktır. İpsala OSB'de Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer firmaların fabrikaları yapılıyor ve bu firmalar için pirinç ambalajlarının üzerine İpsala ve Edirne markasıyla basım yapılması şartı koşuyoruz. Buraya yatırım yapan herkesin bu isimleri kullanmasını istiyoruz. Artık İpsala ve Edirne pirinç markalarının adının kullanılmasını istiyoruz."