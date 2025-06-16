İnternetten Gördüler, Lavanta Üreticisi Oldular

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri lavanta bahçelerinden etkilenerek 40 dönümlük arazide lavanta üretimine başladı. Eşleriyle birlikte üç yıl boyunca lavanta yetiştiriciliği yaparak Türkiye'nin tarımına katkıda bulunmayı hedefliyorlar.

İnternetten gördüler, lavanta üreticisi oldular

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi'nde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri lavanta bahçelerinden etkilenerek lavanta üretimine başladı. Yaklaşık 40 dönümlük bir arazide kendi imkanlarıyla üretime başlayan çift, lavantaların yağını çıkartarak satışa sunmak için yoğun çaba harcıyor.

Dört yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım. Eşimle birlikte 40 dönümlük arazimizde lavanta üretimine başladık. Kendi imkanlarımızla üretim yapıyoruz. Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" dedi.

Üçüncü hasat dönemini yaşadıklarını ifade eden Cemile Önal ise, "İlerleyen yaşımıza rağmen eşimle birlikte üretmek için mücadele ediyoruz. Ülkenin kalkınmasında tarımın önemi büyük inşallah gençlerimize örnek oluruz" ifadelerini kullandı

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da üç yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Ekonomi
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