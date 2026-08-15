Ticaret Bakanlığı'ndan ilana 434 bin TL ceza

TİCARET Bakanlığı, konut ve araç satış üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesinde yayımlanan ilanla ilgili yapılan denetim sonucunda 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; konut ve araç satışı üzerinde yoğunlaşmış bir internet sitesinde yayımlanan ilana ilişkin denetim yapıldı. Denetim sonucunda iş yeri adres değişikliğini süresi içinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin 620, iş yerinde bulunan iki adet taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle 57 bin 240, aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle 50 bin, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarlaması nedeniyle 200 bin, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması nedeniyle 99 bin TL olmak üzere toplam 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandı. Açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, adil ve güvenilir bir piyasa düzenini tesis etmek için gerek yurt genelinde gerekse dijital ortamda denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı