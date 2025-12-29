Haberler

Intel, Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li çip şirketi Intel, Nvidia ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 5 milyar dolar değerinde hisse satışını tamamladı. İşlem, hisse başına 23,28 dolar fiyatla gerçekleştirildi.

NEW ABD'li çip şirketi Intel, Nvidia ile eylül ayında yaptığı anlaşma kapsamında, şirkete 5 milyar dolar değerindeki hisse satışını tamamladı.

Intel, ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirimde, Nvidia'ya toplam 5 milyar dolar nakit bedel karşılığında hisse satışı gerçekleştirildiği, işlemde hisse başına satış fiyatının 23,28 dolar olduğu kaydedildi.

Söz konusu satışın Nvidia ile eylül ayında yapılan anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edilen bildirimde, planlanan işlemin daha önce SEC bildirimi yoluyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Nvidia, eylül ayında özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile işbirliği yaptığını açıklamıştı.

Bu çerçevede, şirketin Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti

Umre vaadiyle dolandırdı, kumar oynadı! Bedeli ağır oldu
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılığın Erden Timur için talebi belli oldu! Kritik bir detay var
Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Süper Lig devinin maç yapacağı stat tam 40 güne hazır oldu