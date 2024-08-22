İnşaat Sektöründe Vergi Kaybına Dikkat Çeken KAMİAD, Taşeronluk Sistemi Çağrısı Yaptı

Kamuya süreli taahhüt işi yapan yüklenici firmaları ve buna bağlı alt yüklenicileri bir araya getiren Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği'nin (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, inşaat sektöründeki vergi kaybına dikkat çekerek, "deprem sonrası yoğun çalışan inşaat taahhüt sektörüne acilen Taşeronluk Sistemi getirilmeli ve buradaki kayıt dışılığın önüne geçilmeli" dedi.

Başkan Ali Adıgüzel, yaptığı açıklamada inşaat firmalarının projelerinin her aşamasında mal ve hizmet üreten, hedeflerine yönelik, işletmelerinin kaynaklarını ve faaliyetlerini planlayarak yürüten, kontrol eden ekonomik üniteler olduğunu belirterek, "İnşaat yapım sürecindeki teknolojik gelişmeler, yapım metotlarındaki artış, ürün niteliklerindeki farklılaşma, maliyet ve süre kısıtlamaları ile kaynakların etkin kullanılmasının zorunluluğu, farklı uzmanlaşma derecelerine olan ihtiyacın artmasına yol açmıştır. İnşaat sektöründe yaşanan bu durum globalleşen dünyada inşaat yönetimi adında alt yüklenici denilen örgütsel birimlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla yapım endüstrisinde yüklenici firmaların altında ve onun yönetiminde belli konularda uzmanlaşmış alt yüklenici veya taşeron firmalar aracılığıyla projeler tamamlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Hükümetin enflasyon muhasebesi başta olmak üzere vergilendirme konusunda yaptığı çalışmaları dikkatle takip ettiklerini belirten Başkan Adıgüzel, uygulanması istenen ve haksız ek vergi alınmasını içeren uygulamanın tekrar gözden geçirilerek, toplumun her kesimini rahatlatacak bir çözüm bulunmasının gerekli olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ali Adıgüzel, "Ülkemizde inşaat sektöründe yaşanan en önemli sorunların başında vergiye tabi taşeronluk sisteminin zaruri olmamasıdır. Yüklenici firmaların sadece satın aldıkları malzeme bedellerini gider gösterip, gerçekte ödediği işçilik giderlerini beyan edememelerinin zararını sadece müteahhitler değil, bu hizmetleri yapan kişilerden alınamayan vergi kaybıyla devletimizde zarara uğramaktadır. Yüklenici firmalar bilançolarında gerçekte var olmayan bir kazanç elde etmemek için başka çözüm yollarına başvurmak durumunda kalıyorlar. Bu durumun temel sebebinin ülkemizde vergi kaydı olmayan ve özellikle işçilik yapan alt yüklenicilerin çalıştırılmasıdır" dedi.

Zorunlu taşeronluk sistemi çağrısı

Sorunun sadece yüklenici açısından değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bu alanda devletin ciddi bir vergi kaybı yaşadığını belirten Adıgüzel, "Taşeronluk sistemi zorunlu hale getirilip, inşaat sektöründe yaşanan bu kayıt dışı kazancın önüne geçilmelidir. Şu anda vergi mükellefi olan alt yüklenicilerin de hak kaybı olmadan diğer alt yüklenicilere vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmeli ve kayıt dışı çalışan tüm alt yükleniciler, kayıt altına alınmalıdır. Zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde kaynak arayan hükümetimize 'işte kaynak' demek istiyoruz. Konuyla ilgili KAMİAD olarak 2023 Yılı Ağustos ayında vergi alanında uzman kişilere hazırlatmış olduğumuz Sektörel Raporu'muzu Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunmuş bulunmaktayız. Değerli devlet büyüklerimize konuyu ele almaları için görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA