İnşaat Maliyet Endeksi Haziran'da Yüzde 49,32 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Haziran ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,32 artış gösterdi. Malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi ise yüzde 0,86 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi 2023 Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran'a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 arttı.

"Malzemelerde bir ayda yüzde 8,3'lük artış"

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 arttı. - ERZİNCAN