Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İngiltere'de kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aşması öngörülüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ONS verilerine göre İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı. Öncü verilere göre toplam kamu borcunun Eylül 2026 sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin ediliyor; bu, 28 Ekim'deki Sonbahar Bütçesi için baskı oluşturuyor.

İngiltere'nin kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı öngörülüyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylüldeki kamu borcuna yönelik verileri açıkladı.

Buna göre, İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı. Söz konusu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1,8 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti.

Bu artışta borç faizi ödemelerine yapılan harcamaların yükselmesi ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan maliyetler etkili oldu.

Ekonomistlerin beklentisi, eylüldeki borçlanmanın 23,85 milyar sterlin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Öncü verilere göre, İngiltere'nin toplam kamu borcunun ise Eylül 2026 sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin ediliyor.

Bu durum, 28 Ekim'de açıklanacak Sonbahar Bütçesi için baskı oluşturuyor.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin mali kurallara uyma hedefini sürdürebilmek için gelecek hafta bankalara vergi artışı getirmesi ve başka bazı önlemler alması bekleniyor.

Kaynak: AA
PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti

Şu rezilliğe bakar mısınız!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Fon soruşturmasında sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var

Sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da listede
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt

Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı