ING Grubu'nun İklim Hedefleri SBTi Tarafından Doğrulandı

ING Grubu'nun İklim Hedefleri SBTi Tarafından Doğrulandı
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ING Grubu, 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerinin Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandığını duyurdu. Bu, bankanın iklim liderliğini pekiştiriyor.

2050 net sıfır hedefiyle ilerleyen ING Grubu'nun kendi faaliyetleri ve müşteri portföyündeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefleri, küresel ölçekte bilime dayalı iklim taahhütlerini değerlendiren Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi tarafından doğrulandı.

2050 net sıfır hedefiyle ilerleyen ING Grubu'nun kendi faaliyetleri ve müşteri portföyündeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefleri, küresel ölçekte bilime dayalı iklim taahhütlerini değerlendiren Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre SBTi, bankanın iklim hedeflerinin, en güncel bilimsel verilerle ve küresel ısınmayı uluslararası kabul görmüş bir seviyede sınırlama hedefiyle uyumlu olduğunu teyit etti. Ayrıca, finansal kuruluşlara yönelik olarak geliştirilen Yakın Vadeli Kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, ING'nin kısa vadeli emisyon azaltım taahhütleri de resmen doğrulandı. ING Grubu, 2050 net sıfır hedefiyle ilerliyor ve bu kapsamda kredi portföyünü Terra yaklaşımı doğrultusunda yönlendirmeyi sürdürüyor.

"ING iklim liderliğinde yeni bir örnek oluşturuyor"

SBTi Finansal Standartlar Başkanı Nate Aden şunları dile getirdi: "SBTi tarafından onaylanmış bilimsel temelli hedefe sahip, ilk küresel sistemik öneme sahip banka olan ING, büyük finans kuruluşlarının reel ekonomide iklim istikrarını nasıl destekleyebileceğini gösteriyor. Bu hedef, bankanın sektör düzeyinde gösterdiği yıllardır sürdürdüğü liderliğinin üzerine inşa edildi. Altı sektör hedefinin çapraz portföy fosil yakıt hedefleriyle birleşimi, iklim liderliği için yeni bir örnek oluşturuyor. ING'nin bilime dayalı sürdürülebilirlik hedefleri, SBTi'nin küresel ekonomi genelinde iklim eylemini teşvik etme misyonu için heyecan verici bir kilometre taşı olarak konumlanıyor."

ING Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı Anne-Sophie Castelnau ise iklim hedeflerinin SBTi tarafından onaylanmasının, hedeflerin bilimsel temellere dayalı ve sağlam olduğunu gösterdiğini aktararak, "Müşterilerimize emisyonlarını azaltma konusunda destek olmaya devam edeceğiz, yeni teknolojilerle geleceğin sürdürülebilir sistemlerine finansman sağlamayı ve herkesin bu değişimin bir parçası olmasını sağlamak için yeni yollar bulmayı sürdüreceğiz" dedi.

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, konu ile ilgili görüşlerini şöyle özetledi: "ING, bilimsel temelli iklim hedefleri SBTi tarafından onaylanan ilk sistemik banka olarak öncü yaklaşımını bir kez daha gösterdi. Global uzmanlığını Türkiye'ye taşıyan ING Grubu, uluslararası fonlamaların ülkemize aktarılmasının yanı sıra danışmanlık hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilirlik geçiş programlarına destek sağlıyor. SBTi verilerine göre, Türkiye'de yerleşik toplam 92 firma aktif olarak SBTi ile iklim hedefleri üzerine çalışıyor. Bu sayının her geçen yıl artacağına inanıyoruz. ING olarak Türkiye'de müşterilerimizin iklim hedeflerine ulaşmasına ve emisyonlarını azaltma çabalarına katkılarımızı kararlı adımlarla devam ettireceğiz."

Açıklamaya göre, dünya çapında 10 binden fazla şirketin bilime dayalı hedefler belirlemesini sağlayan bir organizasyon olan STPİ, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), United Nations Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ve We Mean Business Koalisyonu taahhütlerinden biri olarak kuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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