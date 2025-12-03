Haberler

Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 ürününe talebin arttığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama ürününün çeşitli sektörler tarafından tercih edildiğini açıkladı. Bu çözüm, 45 GB/s çıkış hızı ve 2PB ham kapasite sunarak, veri yönetimi ve erişimi için esneklik sağlıyor.

Kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama ürününün farklı sektörler tarafından tercih edildiğini açıkladı.

Kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama ürününün çeşitli sektörler tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; EonStor GS 90 yuvalı çözüm, 4U boyutunda bir alanda 45 GB/s'ye kadar çıkış ve 2PB ham kapasite sunuyor. Çift yedekli kontrolörlere sahip olan GS, kesintisiz çalışma ve veri koruması sağlıyor. Dosya, blok ve nesne depolamayı destekleyerek farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlama esnekliği sunuyor.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, artan verileri yönetmek, hızlı veri erişimi sağlamak ve sınırlı raf alanından en iyi şekilde yararlanmak için yüksek yoğunluklu GS depolamamızı giderek daha fazla seçiyor. Gelecek için tasarlanan bu çözüm, işletmelerin sürekli gelişen veri taleplerini karşılamak için ihtiyaç duydukları 70PB'a kadar performans ve ölçeklenebilirlik sunuyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.