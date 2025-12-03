Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 ürününe talebin arttığını duyurdu

Kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama ürününün farklı sektörler tarafından tercih edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; EonStor GS 90 yuvalı çözüm, 4U boyutunda bir alanda 45 GB/s'ye kadar çıkış ve 2PB ham kapasite sunuyor. Çift yedekli kontrolörlere sahip olan GS, kesintisiz çalışma ve veri koruması sağlıyor. Dosya, blok ve nesne depolamayı destekleyerek farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlama esnekliği sunuyor.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, artan verileri yönetmek, hızlı veri erişimi sağlamak ve sınırlı raf alanından en iyi şekilde yararlanmak için yüksek yoğunluklu GS depolamamızı giderek daha fazla seçiyor. Gelecek için tasarlanan bu çözüm, işletmelerin sürekli gelişen veri taleplerini karşılamak için ihtiyaç duydukları 70PB'a kadar performans ve ölçeklenebilirlik sunuyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL