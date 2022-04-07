İnegöl mobilyası 'Ekolojik Sanayi Sitesi'nde 5 yılda üretime geçmeyi hedefliyor

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde projelendirilen "Ekolojik Sanayi Sitesi" için arsa arayışı sürüyor.

Mobilya sektörü ve yan sanayisinde on binlerce kişilik istihdamla büyük bir üretim merkezi olan İnegöl'de atölye ve fabrikalar çoğunlukla Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunuyor.

Sektörün ihtiyacına cevap verebilecek geniş ölçekli bir üretim üssü için 2015'te çalışma başlatan İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İNMOB), "Ekolojik Sanayi Sitesi"nin projesini hazırladı.

1 milyon metrekare alana sahip projede, ortak çalışma saatleri ve ortak servis saatleri uygulanacak, dijital teşhir, özel yemek sanayisi, spor, atık depolama merkezi gibi birçok bölüm olacak.

İrili ufaklı 500 iş yerinin yer alacağı sanayi sitesinde, rüzgar güllerinden elde edilecek enerjiyle ortak alanların aydınlatılması planlanıyor.

İnegöl Belediyesince arsa tahsisi konusunda yürütülen çalışmanın bu yıl sonuçlandırılması, projenin ise 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Kent merkezine 8-10 kilometre, 15 kilometre mesafelerde olacak"

İNMOB Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekolojik Sanayi Sitesi Projesi'ne, ilçedeki iş yerlerinin doluluğu ve kiraların artış hızını gözeterek yeni bir üretim merkezine ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle başladıklarını söyledi.

Dönemin ilçe idarecileriyle başvuru yaptıklarını belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"6-7 yıldan beri yer arayışındayız. Bizim büyük bir alana ihtiyacımız var. İnegöl'de birinci sınıf tarım arazileri olduğu için ovalara yeni sanayi alanları oluşturmak artık imkansız. Daha önceden verilmiş, arsaya çevrilmiş yerler şu an belki iş yeri oluyordur ama yeni açılan yer yok. Onun için muhtemelen yeni bölgelerde, belediyemizin de istekli olması ile yer arayışındayız. 3-4 nokta üzerine odaklanılıyor. İnegöl'e biraz mesafeli olacak ama buna alışacağız. Evden bisikletle iş yerine gelme dönemleri artık bitti. Yeni sanayi sitemizin alanı kent merkezine 8-10 kilometre, 15 kilometre mesafelerde olacak."

Ayhan, bu projede 500 ile 2 bin 500 metrekare arasında değişen büyüklüklerde iş yerleri inşa edileceğini dile getirdi.

Çalışma alanlarını mobilyacıların ihtiyacına göre oluşturacaklarını aktaran Ayhan, "Önlerinde bir daha kapanmamak üzere açık alanlar, otoparkları ve sanayimizin farklı bölgelerinde yeşil alanlar, ekolojik bir sanayi düşünüyoruz. Hem çalışanımızın mutlu olacağı hem gelen misafirlerimizin de ürünlerimize bakmadan önce sanayimizin güzelliğine hayran kalıp inceleyeceği, Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çekeceği bir sanayi düşünüyoruz. Bununla ilgili bir proje hazırladık. Bu projeyi bulunacak olan yere göre uygulayacağız inşallah." diye konuştu.

İnegöl'deki mobilyacıların, oda üyelerinin bu konuda çok istekli olduğunu vurgulayan Ayhan, şartları tutan, bizatihi işin başında olan, üretim yapanlara yer vermeyi planladıklarını belirtti.

Bunun uzun soluklu bir çalışma olduğunu anlatan Ayhan, "Artık bundan sonra sözün bittiği yer, icraata başlama zamanı. Belediyemizin gerçekten ciddi bir şekilde bizim için yer aradığını biliyorum. Sona da gelindiğini tahmin ediyorum. Bu farklı bir proje. En geç 5 yıl içinde bu sanayinin hizmete açılacağını düşünüyorum. Daha erken bile açılabilir." değerlendirmesinde bulundu.